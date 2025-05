Avec la promesse de marque "Pour chaque instant présent, un avenir meilleur" dans le cadre de la stratégie "EDGE (Expand Digital Global Experience)", Tokyo Broadcasting System Television s'est lancé le défi d'être un pionnier du contenu numérique et de développer sa marque de contenu globale.Dans ce cadre, la société a créé TBS Games en juillet 2023 avec pour objectif de créer de nouvelles propriétés intellectuelles issues de jeux.Le nouveau jeu de propriété intellectuelle est créé pour les marchés nationaux et étrangers et combinera les expériences et les forces cultivées par chaque entreprise dans leurs domaines respectifs.MUTAN a acquis Brownies, révèle le dernier numéro de Weekly Famitsu.Le magazine présente une interview du président et du PDG de MUTAN, Hiroyuki Watanabe, et du président de Brownies, Shinichi Kameoka.M. Kameoka explique que, Brownies étant entièrement composé de développeurs, il s'est trouvé confronté à la question de la succession. Il a contacté Watanabe, qui avait déjà travaillé chez Brownie Brown, et lui a demandé s'il était intéressé par le poste de président.Alors que Kameoka n'avait pas prévu de vendre la société à l'origine, il a suggéré à Watanabe de l'acheter, estimant que cela éviterait des complications après sa mort. Watanabe a répondu positivement et les choses ont progressé à partir de là.La raison pour laquelle Kameoka a approché Watanabe, dit-il, était de voir une petite entreprise installer un stand, lancer sa marque et s'amuser au Tokyo Game Show. Il se souvient avoir pensé :"Qu'est-ce que je fais ? Ces gens ne font-ils pas ce que je veux et ce que je devrais faire ?".À l'origine, Kameoka a fondé Brownie Brown, un studio distinct, le 30 juin 2000.et a été renommé 1-Up Studio. La même année, Kameoka a quitté le studio pour fonder Brownies.Donc pour bien comprendre:-Brownie Brown appartient à Nintendo et devenu un studio de soutien aujourd'hui renommé 1up.-Brownies a été crée par l'ancien créateur de Brownie Brown et n'a rien à voir avec Nintendo.-Mutan est un éditeur et développeur de jeux vidéo dont le siège se trouve à Higashi-Ikebukuro, Toshima, Tokyo, Japon.-Mutan avait besoin d'un dirigeant et on offert le poste à celui de Brownies, ce dernier a demandé plutôt d'être racheté...il n'abandonne pas ses employés de Brownies