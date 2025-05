article humoristique:pour rebondir l'article précédent: le JV rend t-il violent.Alors voilà une petit histoire amusante, enfin selon l'objectif recherché:on pensera à une réaction d'humour ou alors le mec est un psychopatheDonc un Japonais se venge de ne pas avoir remporter le droit d'acheter une Switch 2 à la loterie...il se venge dans le jeu The Legend of Zelda: Tears of the KingdomJe trouve cela assez drôle, il a conçu des machines pour tabasser les habitants d'Hyrule de façon sadique:machine à souffrance et piège sadique à regarder c'est assez hilarant::étouffer les monstres dans un trou en foutant le feu et en bloquant la sortie:https://x.com/chocrab_1226/status/1922253215665475961machine pour fesser les monstres attachés:https://x.com/chocrab_1226/status/1811788197485252876l'être humain c'est dans le pire qu'il est le meilleur