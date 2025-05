Comme vous avez toujours de bonnes propositions ici, j'en profite pour vous poser la question : quel est le meilleur jeu à faire entre potes ?



J'ai (re)découvert quelques jeux sympas dans ce classement : https://www.senscritique.com/liste/les_meilleurs_jeux_a_faire_entre_potes/1965645



Pour ma part je dirais :



- Castle Crashers : même pas besoin de split screen, tout se passe sur le même écran pour tout le monde. Et l'univers médieval version 2D est vraiment sympa.



- Stick Fight : vraiment nerveux et pratique quand t'as peu de temps devant toi mais que tu veux te détendre.



- Broforce : il faut aimer la bouillie de pixels mais pas mal d'humour et d'action dans ce jeu qui commence à dater un peu (2015 de mémoire).