Le 17 Juin avec la partie 1 de Dragon Ball Daima.L'attendez-vous ?Alors je sais que la série animée est loin d'avoir fait l'unanimité (a juste titre ?) mais pouvoir exploré le royaume des démons en jeu vidéo, c'est différent, et je pense que ça peut-être sympa ^^Belle longévité du jeu n'empêche, alors qu'il est sorti il y'a plus de 5 ans !

posted the 05/09/2025 at 03:16 PM by lightside