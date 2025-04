Sur mon temps libre, je fais beaucoup de reconditionnement de machines obsolètes, notamment de vieilles consoles (PS1, PS2, PS3, Wii, etc) et de PC professionnels.L'idée serait de combiner plaisir et business, reconditionner pour le fun et également en faire profiter ceux qui cherchent des consoles modifiés avec les dernières maj ainsi que des PC budget pour équiper la famille (neveux, niéces, famille au bled, etc).Les prix seront correct, suffisamment pour que je puisse réinvestir et acheter d'autres machines si demande il y a.N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, pour les anciens du site, rappelez-vous la première Xbox