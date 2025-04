Petite information assez bizarre, mais on apprend que les versions Switch 2 de Zelda Breath of The Wild et Tears of The Kingdom ne seront pas compatible avec le service Cloud de Nintendo.C'est compréhensible pour des jeux comme Pokémon pour éviter le Clonage, mais pour des jeux solo comme Zelda?A moins que ce soit à cause de la synchronisation avec l'application Zelda Note?Mystère...