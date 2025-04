Si vous jouez à Indiana Jones et le Cercle Ancien sur PlayStation 5 Pro, votre périple autour du globe n’en sera que plus saisissant. Les performances optimisées de la console PlayStation 5 Pro assurent un taux de rafraîchissement plus élevé et plus stable, rendant chaque instant de votre aventure inoubliable. Bénéficiez d’un réalisme et d’une netteté d’image accrus avec la résolution 4K native et le ray tracing avancé.

Dans Indiana Jones et le Cercle Ancien, les fonctionnalités immersives de la manette sans fil DualSense, notamment le retour haptique et les gâchettes adaptatives, vous plongent en plein cœur de l’action. Que vous combattiez, évoluiez dans votre environnement à l’aide de votre fouet ou utilisiez des outils comme votre appareil-photo ou votre briquet, vous ressentirez chaque action dans le creux de vos mains.



De plus, la barre lumineuse est connectée aux actions en jeu, de façon à vous indiquer visuellement l’état actuel d’Indy. Par exemple, lorsqu’un combat commence, la LED qui entoure le pavé tactile s’illumine en jaune et se met même à clignoter si des PNJ sont à vos trousses. Si votre santé est faible, la LED clignote lentement en rouge jusqu’à ce que vous vous soigniez. La LED passe au vert pendant quelques secondes si vous utilisez un objet consommable pour vous soigner (comme de la nourriture ou un bandage).