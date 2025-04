Bien le bonjour Gemekyo,Je veux bien croire qu'on passe une période difficile, entre les amnifs pro MLP, les droits de douane trumpisés et l'annonce de la nintendo Switch 2, je me suis dit un récap direct des prix avec les liens.Bon, je n'ai pas encore vu les fameux jeux à 90€.Pour l'instant, tout ce que j'vois, ce sont des jeux à 60 balles.Zelda Tears of the Kingdom : https://amzn.to/3YlepL7 Mario Jamboree : https://amzn.to/4i15SUD DK Bananza : https://amzn.to/4i0TWSL Pour ne citer qu'eux, tous à 60 balles.Bon après, amazon peut s'aligner sur les prix (au plus bas) et je pense vraiment qu'avec le risque des droits de douanes et le report des précos, y'a peut être une chance que Nintendo révise sa fan base...sinon le prix de la console pique un peu.vous en pensez quoi ?