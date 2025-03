nouvelle catégorie

Ce qui devait être un projet de 3 500 m² est devenu un véritable playground de 11 000 m² dédié au jeu vidéo et à la pop culture ! Voici ce qui vous attend :- Un musée de 3 000 m² – Le plus grand musée du jeu vidéo au monde.- Une Gaming Arena de 2 450 m² – Un espace modulable pour l’eSport, les concerts, spectacles et conventions.- Un Food-Court de 1 500 m², orchestré par Éric Ticana, maître sushi et coach de l’équipe de France. Un restaurant central et 12 corners dédiés aux spécialités japonaises.- Un bar thématique, une salle arcade, des pop-up stores et une agora commerciale pour une immersion totale !