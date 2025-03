On tient peut être l'héritier spirituel du beatemup xmen en arcade et comme c'est dotemu qui s'en occupe, on peut y aller les yeux fermés, je remarque que les mouvements de certains persos comme wolverine, storm, cap america, venom et spiderman qu'ils se sont largement inspirés des Marvel vs de chez capcom, ce qui est aussi gage de qualité, rdv plus tard dans l'année donc, j'ai hâte, et je suis sûr qu'on verra surement des guest en DLC, comme le surfer d'argent