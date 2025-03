Ça me l'a fait avant hier. Le voyant de la console étais allumé, je me souvenais pas de l'avoir allumé. Bref je passe sur le canal pour voir l'image....



Et en faite j'étais bloquer sur le logo xbox à l'écran...



Bon j'éteins la consoles, la manette ne repondai pas.





Et aujourd'hui je l'allume avec la manette, et je reste sur le logo xbox.....pendant 2 minutes.



Je l'éteins avec le bouton de la consoles. Et je redémarre ...



Pourquoi ma consoles bloqie sur le logo xbox du démarrage ?



Mise à jour foiré ? Bug? Ou autre?