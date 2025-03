A vrai dire c'est une chose amusante pour moi , et un peu comme pour star Wars, je ne suis plus l'actualité du MCU pour les films mais plutôt pour voir où va le projet MCU.



Donc quelques news:



- Eternals 2 annulé...pour autant il y aura un spin-off pour raconter ce qui s'est passé avec les Eternels.



j'ai pas kiffé le premier Eternals qui avait des qualités mais aussi plusieurs défauts.

Mais pour rester juste factuel, je pense que ce genre de projet avec une équipe multi-héros pose un gros problème de production et plus le temps passe et plus la réalisation d'une suite devient merdique à faire.



-Ant-man 4 serait d'actualité...amusant de voir qu'après le dernier navet ils repartent à la charge, on imaginera que ce quatrième épisode va subir une cure drastique de son budget qui redescendra surement sur un truc plus convivial et amusant qu'était le premier...et surement le retour des potes du héros absents dans le troisième opus.



-Hawkeye 2 revient dans une saison 2.

J'imagine qu'il va s'agir de donner encore de la consistance à la remplaçante d'Hawkeye...faire un film origin story était trop risqué ( le public veut pas des doublures mais les héros originaux et il en va de même pour la remplaçante d'Ironman avec la série Iron Heart)



-Star lord sera dans la série Vision Quest



-Le personnage de Black Cat sera introduit dans le prochain Spiderman.



-Les frères Russo ont annoncé:

Avengers: Doomsday - 2 Heures 30 (rumeur et serait reporté pour 2027)

Avengers: Secret Wars - 3 Heures



Avengers Secret Wars commencera un nouvel Arc (après donc l'arc pierre d'infinités et l'arc actuel du multiverse)



-12 avril sortira un autre trailer pour les 4Fs





La série Daredevil est sorti depuis quelques semaines...perso j'avais pas vu les anciennes saisons (sur Netflix je crois), cette série maintenant sur Disney + je trouve cela bien mou du genou.