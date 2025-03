Salut les gars,Juste pour vous dire que je vais ouvrir un nouveau blog dédié aux jeux rétro que je vais nommer technoretro qui sera complémentaire à https://technonagib.fr J'ai repris goût aux émulateurs et à installer des jeux avec les meilleurs mods possibles (pack de textures, jeux décompilés, etc) et j'ai besoin de garder une trace de toutes les procédures donc cela vous servira aussi je pense. J'essaie de tout centraliser sur mon serveur et de pouvoir y jouer sur un seul et unique appareil.Il y aura également des guides pour modifier les consoles évidemment.J'ai installer Silent Hill 2 Enhanced Edition/3/4, le portage de Ocarina of Time avec les textures 3DS, Resident Evil 2 et 3 sur Dolphin avec le pack Seamless HD Project (impossible d'avoir les sous-titres fr sur les versions PC). SI vous avez d'autres jeux sympa à conseiller, je suis preneur.