Bleach: Soul Resonance est un jeu d'action en 3D basé sur le célèbre manga et anime Bleach, développé par Nuverse, également connu pour One Piece Fighting Path. Les joueurs incarnent Ichigo Kurosaki et revivent les moments marquants de la série, affrontant divers ennemis redoutables.





Le jeu propose des graphismes 3D spectaculaires, notamment lors des combats, offrant une expérience immersive aux fans.



Bien que la date de sortie officielle n'ait pas encore été annoncée, les préinscriptions sont ouvertes, permettant aux joueurs d'accéder à des récompenses exclusives lors du lancement.





Pour plus d'informations et pour rester informé des mises à jour, vous pouvez consulter le site officiel du jeu.





En attendant la sortie, voici un aperçu du gameplay de Bleach: Soul Resonance :