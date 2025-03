Pour ceux qui jouent à Avowed, je suis curieux, vous avez réussi a sauver la ville de Fior?De mon coté elle a été brulée, rayé de la carte, je pensais même pas qu'elle pouvait être sauvéeLes choix sont subtils dans le jeu, on se rend compte des conséquences parfois longtemps après

Like

Who likes this ?

posted the 03/05/2025 at 05:34 PM by zybear