Voilà ce que dit l'ancien patron ne l'ayant pas vue sur les blog ou Sony waypoint . Si c'est le cas j'effacerai mais je trouve cette déclaration très intéressante .



“La sortie d’un jeu sur PC a plusieurs avantages : elle permet de toucher un nouveau public qui ne possède pas de consoles, en particulier dans les régions où les consoles ne sont pas très populaires. L’idée est que ces personnes peuvent devenir des fans d’une franchise particulière, et lorsqu’un nouveau jeu de cette série sort, elles peuvent être convaincues d’acheter une PlayStation […] La Chine est un énorme marché pour les jeux PC. Et la Chine est un marché de consoles en croissance mais très petit. Pour atteindre le public dans des pays comme la Chine, il est essentiel de sortir les jeux sur PC.“

Et ajoute :

“C’est aussi un revenu supplémentaire, car le portage sur PC est beaucoup moins cher que la création d’un titre original. C’est donc presque comme si nous imprimions de l’argent. Et cela nous aide à investir dans de nouveaux titres maintenant que le coût des jeux a augmenté.“