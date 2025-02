Un live organisé pour les 15 ans de la série aura lieu le Samedi 19 Avril à 18h(heure japonaise). Au programme, des petits annonces, du blabla, une mini performance musicale. On sait pas si le nouveau jeu sera teaser maintenant oú Square-Enix gardera ses cartouches pour faire sa propre conférence plus tard.

posted the 02/23/2025 at 08:36 AM by lion93