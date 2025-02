Bonjour,Y'a des jours comme ca, même si en tant que fan c'est dommage de ne pas avoir la nouvelle version d'un jeu (et pas juste un update, une véritable refonte du jeu), on se dit qu'il y a un peu d'espoir pour le jeu vidéo.Pendant que la plupart des éditeurs, des développeurs, sortent de plus en plus souvent des jeux cassés jusqu'à la moelle dans un état pathétique, un studio a décidé en accord avec son éditeur de ne pas sortir la nouvelle version de football manager 2025, alors que la licence se vend chaque année de plus en plus et la communauté est très forte sur ce jeu.C'est quand même rare de voir un jeu annulé alors qu'ils auraient pu se faire de l'argent en masse comme la plupart des jeux qui prennent les gens pour des cons avec leurs jeux finis à la truelle.Et ca permet aussi de mettre en avant que certains développeurs ont des standards d'exigence de qualité avant de sortir un jeu, et quand les objectifs ne sont pas atteints, au lieu de sortir le jeu, on l'annule et on continue à travailler jusqu'à ce que le jeu atteigne les objectifs visés. C'est à dire un jeu de qualité comme chaque année.Voilà une belle leçon que j'espère voir sur les prochains jeux, mais je peux rêver.