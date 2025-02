Je viens de changer de config mais j'ai encore des vieux pérophériques (souris Deathadder qui a au moins 5 ans et clavier Corsair Strafe qui a mal vieilli). Vous me conseillez quelles marques pour mettre à jour mon setup ? Merci d'avance !

posted the 02/06/2025 at 08:22 PM by dannystrom