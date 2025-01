Hello! On lance une nouvelle série de vidéo "Classic Serie" ou l'idée c'est de jouer des jeux ultra connu qui parlent à tout le monde, ce qui constraste avec nos habitudes de portages arcade parfois obscure.Je fais un run complet du premier Castlevania pour commencer, comme toujours c'est filmé sur CRT en RGB grâce à notre chère Famicom Titler

posted the 01/25/2025 at 07:05 PM by fdestroyer