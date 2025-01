Suite et fin de l'interview:



── Parmi les éléments que vous avez intégrés, lesquels sont vos préférés ?



Hasegawa

J’ai particulièrement aimé les scènes de combat dans les environnements marins. Ces moments permettent d'admirer les paysages tout en explorant.



Shinozaki

Le donjon principal, où le joueur affronte des épreuves de plus en plus complexes, est un de mes aspects préférés. Il a été conçu pour que les joueurs ressentent vraiment une progression dans leurs compétences.



── Avez-vous eu des défis particuliers dans la conception des donjons ?



Shinozaki

L'équilibrage de la difficulté était crucial. Nous voulions qu'il y ait une montée en puissance mais que ce ne soit pas frustrant. Les premières zones sont accessibles pour les débutants, mais les joueurs expérimentés trouveront des défis plus relevés dans les niveaux avancés.



── Les personnages secondaires ont aussi l’air d’avoir beaucoup de personnalité cette fois-ci.



Hasegawa

C'était l'un de nos objectifs. Chaque personnage devait avoir une identité forte, non seulement visuellement mais aussi dans ses dialogues et son rôle dans l'histoire.



Sakurai

Nous voulions que même les personnages secondaires laissent une impression durable. Par exemple, des personnages que vous ne croisez qu’une ou deux fois doivent avoir des traits distinctifs pour enrichir l'univers.



── Avez-vous été inspirés par d'autres jeux ou médias pendant le développement ?



Hasegawa

Pas directement, mais nous avons puisé dans des récits traditionnels et des contes japonais pour créer l'ambiance. Ces références culturelles se marient bien avec l'esprit de la série Shiren.



Shinozaki

Nous avons aussi observé comment d'autres jeux roguelike modernes structuraient leurs systèmes. Cela nous a aidés à peaufiner notre propre gameplay.



── Que diriez-vous aux fans qui attendent ce jeu depuis longtemps ?



Hasegawa

Merci pour votre patience et votre soutien continu. Nous avons fait de notre mieux pour que ce jeu soit à la hauteur de vos attentes.



Shinozaki

Ce jeu a été conçu pour capturer l'essence de la série tout en y ajoutant de la fraîcheur. Nous espérons que vous prendrez plaisir à explorer chaque recoin du monde de Shiren.



── Des projets pour l’avenir de la série ?



Sakurai

Nous aimerions continuer à développer des histoires captivantes et des mécaniques de jeu innovantes. La série Shiren a encore beaucoup de potentiel.



Hasegawa

Il y a tellement de directions possibles. Nous voulons vraiment continuer à surprendre les joueurs.