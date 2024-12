Mon top 15 des pires films au cinéma en 2024Cette année, j’ai vu 78 films au cinéma, soit plus qu’en 2023 (73 films) mais moins qu’en 2022 (80 films). Mauvaise nouvelle : l’année dernière, je n’avais fait qu’un top 8 des pires films, mais cette année, je suis obligé d’en faire un top 15. En 2022, mon top des moins bons films ne comptait que 11 titres.Attention, ce ne sont pas des flops, mais bien les films les plus mauvais de l’année. Pour moi, un flop désigne un film que j’attendais avec impatience mais qui s’est avéré en dessous de mes attentes, sans pour autant être un navet. Cet article parle des films devant lesquels j’ai eu du mal à rester dans la salle. Bien sûr, je parle uniquement des films que j’ai vus, car avec les 300 films sortis en salle en 2024, il y a sûrement encore pire.Dans ce top, je parle des films que j’ai vus au cinéma en 2024 (pas uniquement ceux sortis cette année-là). En effet, à Bruxelles, les sorties ne correspondent pas toujours à celles des États-Unis ou de la France.Demain mon top 18 des meilleurs film au cinéma en 2024.15. MaxxxineAutant j’avais beaucoup aimé le deuxième film de la saga, autant ce troisième volet est une purge qui rejoint le premier film de la saga dans mon top des pires films de l'année. Le scénario et la photographie sont catastrophiques. Je me suis ennuyé jusqu’à la dernière minute.14. GoldaGolda Meir est la Première ministre d’Israël lors de la guerre de Kippour, quand plusieurs pays arabes attaquent Israël. Cela aurait pu être intéressant, mais le film est d’un ennui mortel. Pour ceux qui ne connaissent rien à ce conflit, cela peut passer pour un dimanche après-midi devant la télévision, mais sinon, ne perdez pas votre temps.13. ChallengersCertains veulent défendre ce film uniquement parce que Zendaya y joue, mais c’est un navet. L’histoire, centrée sur une romance entre joueurs de tennis, est catastrophique et sans intérêt. Cela ressemble à un téléfilm pour adolescents, sauvé uniquement par de beaux plans qui empêchent de totalement s’endormir.12. The CrowEncore un film d’amour pour adolescents dans un univers "dark". Certes, il y a quelques bonnes idées dans le montage et l’univers, mais le scénario est bancal. Les acteurs jouent faux, bien que le problème principal soit la médiocrité des dialogues.11. Godzilla Minus OneJ’avais manqué sa diffusion en 2023 et j’étais surexcité à l’idée de le voir lors de sa sortie limitée en 2024. Énorme déception : ma hype était trop grande. Internet m’avait survendu ce film. Hormis les effets spéciaux impressionnants pour un budget limité, tout le reste est d’un ennui profond.10. The Zone of InterestLe film raconte la vie paisible de la famille de Rudolf Höss, commandant d’Auschwitz, à quelques mètres de l’horreur. Le concept est excellent et montre l’horreur absolue, mais une idée ne suffit pas à faire un film. Passées les 20 premières minutes, le film n’a plus rien à dire. Si vous aimez les films conceptuels, je vous le conseille. Comme film concept, je vous conseil aussi "Upon Entry" cette année.9. Lee MillerSur le papier, ce film semblait prometteur avec Kate Winslet dans le rôle de Lee Miller, mannequin devenue photographe de guerre. Mais il faut attendre les 15 dernières minutes pour que cela devienne intéressant. Le film est moche, mal joué et ennuyeux. Si vous cherchez un bon film sur la Seconde Guerre mondiale sortie cette année, je vous recommande plutôt "One Life".8. Beetlejuice BeetlejuiceComment Tim Burton a-t-il pu massacrer cette licence ? Le film est moche, l’humour est plat, et l’histoire inintéressante. Parfois, il vaut mieux laisser les bonnes licences tranquilles.7. AbigailLe film commence bien avec un bon rythme et une intrigue intéressante… mais finit en un nanar d’horreur indigeste. Je ne comprends pas pourquoi la presse a été si complaisante envers ce navet. Pourtant, je suis fan de films d’horreur (mon top des films 2024 en témoignera).6. Love Lies BleedingRarement ai-je vu une salle entière discuter de manière si négative à la fin d’un film. Il faut arrêter d’envoyer les spectateurs au casse-pipe avec des films "conceptuels" qui ne racontent rien. Encore un réalisateur qui se contemple lui-même et son œuvre. C’est une perte de temps totale.5. The BeekeeperUn énième film d’action avec Jason Statham. Je savais que ce serait du déjà-vu, mais j’ai quand même tenté. Grosse erreur : c’est un copier-coller des autres.4. Les Cartes du MalJe ne m’attendais pas à un chef-d’œuvre, mais au moins à un film divertissant. Pourtant, les réalisateurs ont réussi à rater un film basé sur le tarot....WTF3. ArgylleC’était mon premier film de l’année 2024, et une purge. Une comédie d'espionnage catastrophique. Pas besoin d’en rajouter : tout le monde s’accorde à dire que ce film n’aurait jamais dû voir le jour.2. Deadpool et WolverineTroisième année de suite qu’un Marvel figure dans mon top des pires films. La présence de Deadpool aurait dû me mettre la puce à l’oreille, mais je me suis laissé berner par Wolverine. Rien n’est drôle, et le film gâche Wolverine qui mérite tellement mieux. Même si je dois reconnaitre l'une ou l'autre bonne idée.1. Pauvres CréaturesCe film est un problème autant sur le fond que sur la forme. L’univers est hideux, les acteurs mauvais, et la mise en scène digne des pires comédies américaines. Le sujet féministe aurait pu être intéressant, mais il est traité de manière déplorable. Pire séance de l’année, sans aucune hésitation.