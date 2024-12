Salut la team ! J'espère que vous avez la forme ?Je vous propose aujourd'hui de découvrir ma collection de jeu vidéo resident evil.Une saga horrifique que j'adore depuis le 4ème épisode découvert sur la wiiEnjoie !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

posted the 12/20/2024 at 03:41 PM by ozymandia