The Pokemon Company et Aardman ont annoncé qu'ils s'associaient pour un nouveau projet.Pas de détails pour l'instant sauf qu'Il a seulement été dit que la "collaboration verra Aardman apporter son style unique de narration à l'univers Pokémon dans de toutes nouvelles aventures"Taito Okiura, vice-président du marketing et des médias chez The Pokemon Company International: " C'est un partenariat de rêve pour Pokémon. Aardman est un maître en la matière et nous avons été époustouflés par son talent et sa créativité.Sean Clarke, directeur général d'Aardman, a ajouté : "C'est un immense honneur de travailler avec The Pokémon Company International - nous nous sentons sincèrement privilégiés d'être chargés de donner vie à leurs personnages et à leur univers d'une manière inédite. Réunir Pokémon, la plus grande marque de divertissement au monde, et notre amour de l'artisanat, des personnages et de la narration humoristique est incroyablement excitant. Aardman et TPCi ont en commun de mettre l'accent sur l'héritage et l'attention aux détails, ainsi que de placer nos fans et notre public au cœur de ce que nous faisons, ce qui, nous le savons, nous guidera dans la création d'histoires charmantes, originales et nouvelles pour le public du monde entier".Cela pourrait donc accoucher d'un projet au cinéma super sympa et rafraichissant. pour les fans de Pokemon ( dont je ne suis pas