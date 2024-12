"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2"



Un nouveau Demon Slayer annoncé, c'est déjà le troisième jeu après le jeu de combat et le jeu de plateau. Signe que que ses ventes ont du satisfaire Aniplex.



il sera présenté au salon Jump Festa 2025, du 21 au 22 Décembre à Chiba au Japon.



Le jeu sera dispo sur PS5 et les autres formats.