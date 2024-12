Avant de commencer un nouveau record avec l'évent Remix.Vous. Étiez. Présents.Plus de 14 millions de joueurs simultanés ont participé à Remix : La conclusion, et plus de 3 millions de personnes ont suivi l'événement en ligne. Il s'agit d'un nouveau record pour un concert en jeu sur Fortnite. Merci !.Le vent souffle et le soleil se lève sur une nouvelle île enchanteresse, baignée de mystère et d'énergie mystique. Mais dans ses plus sombres recoins errent des démons qui, aidés de leurs masques magiques, sèment le chaos. Seuls de grands héros pourront refouler le mal ancestral qui nous menace. Combattez tel un rônin et transpercez l'obscurité dans Fortnite Battle Royale Chapitre 6 - Saison 1 : 鬼 Chasseurs de démons !Les légendes prennent vie:Bienvenue sur la carte du Chapitre 6, où les fleurs de cerisier s'envolent et se déposent sur une terre protégée depuis des temps immémoriaux par des forces spirituelles et une magie sortie du fond des âges. C'est ici que vous vous ferez un nom et deviendrez chasseur de démons.Une architecture ancienne:Tradition est mère de vertu. Venez à bout des démons inférieurs qui tentent de s'emparer de la majestueuse structure de Warrior's Watch, entraînez-vous au combat à Flooded Frogs ou entamez l'ascension de la montagne pour défier vos ennemis à Shogun's Solitude.Les merveilles de la modernité:La densité du quartier commercial Seaport City redéfinit le combat à courte distance, tandis que le pont de Shining Span mène aux villages voisins tels que Canyon Crossing, un charmant lieu à flanc de falaise où les restaurants se livrent une guerre commerciale.Des secrets surnaturels:À la croisée des landes paisibles se trouvent des terres sacrées, à l'image de Magic Mosses, avec ses obélisques et ses trésors souterrains, et de Nightshift Forest, où le soleil ne se lève jamais. La Grande tortue, âme vénérable et antique, veille sur ces terres à la recherche de son amour perdu.Préparez votre lame:Repoussez l'invasion des ténèbres en traquant le dangereux Shogun X, un puissant démon guerrier qui saccage l'île pour collecter de l'énergie spirituelle. Battez le Shogun X pour obtenir son médaillon conférant de l'endurance infinie et de l'invisibilité en sprintant.Prenez garde à la Rose de nuit dont l'esprit traque tous ceux qui oseraient entrer dans son domaine et les attaque depuis l'au-delà. Vaincue, elle laisse tomber le médaillon de la Rose de nuit, permettant à vos armes de se recharger toutes seules.Magie et poudre à canonLe Chapitre 6 - Saison 1 introduit de nouvelles quêtes d'aptitude pour les armes. Celles-ci demandent d'accomplir diverses tâches, comme infliger des dégâts ou éliminer des joueurs avec certaines armes, pour obtenir de l'EXP et déverrouiller l'option permettant d'acheter la version légendaire de cette arme auprès des personnages sur la carte.Toutes les armes traditionnelles du Battle Royale Chapitre 6 seront à impact direct ! Le Chapitre 6 inclut également des armes futuristes comme le fusil d'assaut holosouffleur, le fusil d'assaut furieux, le pistolet-mitrailleur veilleur, le pistolet-mitrailleur déferleur, le fusil à pompe sentinelle, le fusil à pompe automatique doubleur et le fusil à pompe d'Oni.Dégainez la lame typhon à la précision dévastatrice et assénez une pluie de coups rapides. Lorsque vous la maniez, vous consommez moins d'endurance en sprintant et vous sprintez plus rapidement.Les démons inférieurs de l'île laissent tomber leurs masques de pouvoir une fois vaincus. Mettez le masque d'Oni de feu pour tirer des projectiles guidés enflammés infligeant de lourds dégâts ou téléportez-vous grâce au masque d'Oni du néant pour surprendre vos adversaires !Esprits, idoles et bénédictionsAttachants et serviables, les esprits sont la représentation vivante de la magie qui a fait son retour sur l'île. Ces créatures innocentes que l'on peut trouver partout octroient des bienfaits uniques.Les esprits du vent peuvent être lancés pour créer un vortex de vent ascendant qui vous fait voler et vous permet de vous redéployer grâce au planeur. Le vortex peut également endommager des structures et propulser des véhicules en l'air.Les esprits de l'eau peuvent être lancés pour créer une fontaine de soins qui régénère les PV et le bouclier des joueurs à proximité.Les esprits de la terre se nourrissent d'objets que vous leur donnez et vous octroient des récompenses en échange.Emmenez un esprit à l'une des idoles d'esprit présentes sur l'île pour le revitaliser et ainsi obtenir une puissante bénédiction. Les bénédictions, que les boss laissent tomber mais qui peuvent aussi être trouvées dans des coffres, sont consommées lorsqu'elles sont ramassées et persistent même après votre élimination.Bénédiction du feu - Vous rechargez vos armes plus vite.Bénédiction du néant - Les joueurs éliminés révèlent les autres adversaires proches.Bénédiction du vent - Vous vous déplacez plus vite en tenant votre pioche.Bénédiction de l'eau - Nager octroie des PV et du bouclier à vous et à vos équipiers proches qui nagent.Déplacez-vous avec style:Appel à tous les fous du volant ! Recouvrez vos ennemis de poussière avec la nouvelle moto Rogue, un modèle moderne idéal pour se pavaner en Y et faire des cercles sur le bitume. Mais appuyez aussi sur le champignon avec la Void Burn, une deux portes sportive hyper rapide qui vous conduira à destination en un clin d'œil.Nouveaux mouvements:Le Chapitre 6 ajoute le saut de corniche, la roulade d'atterrissage, le rebond mural et la ruée murale aux mouvements principaux de Fortnite ! Ces nouveaux mouvements ont été ajoutés dans Battle Royale, Recharge, Fortnite OG et sur les îles conçues par des créateurs.Saut de cornicheParkour ! Sautez tout en sprintant à proximité d'une corniche (une falaise, un toit, etc.) pour réaliser un saut de corniche ! Ceux-ci vous font sauter plus loin et vous permettent d'atteindre des endroits inaccessibles en d'autres circonstances. Réalisez un saut de corniche à vitesse maximale pour rester très longtemps en l'air.Roulade d'atterrissageToujours en mouvement. Le Chapitre 6 introduit la roulade d'atterrissage. Maintenir le saut ou appuyer sur la commande juste avant de toucher le sol lorsque vous tombez vous fait réaliser une roulade qui vous rend même de l'endurance.Rebond muralSauter contre une surface verticale que vous longez tout en étant en l'air vous permet de réaliser un rebond mural ! Les rebonds muraux vous propulsent vers la direction de votre choix. Enchaînez les rebonds muraux lors de vos manœuvres de combat pour devenir insaisissable et laisser vos adversaires bouche bée. Vous pouvez escalader, faire une roulade d'atterrissage et même réaliser un autre rebond mural juste après un rebond !Ruée muraleSauter contre une surface verticale devant vous vous permet de réaliser une ruée murale ! Atteignez les corniches haut perchées en parcourant les murs à grandes enjambées. S'il est possible de l'escalader, alors l'action se fait automatiquement. Appuyez sur la commande de saut à n'importe quel moment lors de votre ruée murale pour réaliser un rebond mural.Ajout de la modification simple:La modification simple est un nouveau paramètre de construction que vous pouvez activer et désactiver dans le menu Paramètres, et qui vous permet de modifier vos structures d'une simple pression. Au lieu de devoir la tracer manuellement, la modification vous est proposée en fonction de la partie de la structure que vous regardez. En outre, elle réalise automatiquement et immédiatement les modifications, supprimant ainsi l'étape de sélection des tuiles.En plus de faciliter les modifications, la modification simple devrait aider les joueurs qui ne sont pas familiers avec la construction dans Fortnite et ceux qui ne souhaitent pas s'y plonger plus en profondeur. Elle dispose également de plusieurs sous-ensembles de modifications que vous pouvez choisir d'appliquer. Les maîtres du système de modification actuel trouveront aussi de nouvelles options de modification à mettre à profit.Comme pour tous les ajouts importants dans Fortnite, nous recueillerons des données et les retours des joueurs sur la modification simple et réaliserons des ajustements du système à l'avenir.Terrassez les démons avec le Passe de combat de 鬼 Chasseurs de démons:Obtenez le Passe de combat de 鬼 Chasseurs de démons pour 1 000 V-bucks et déverrouillez des récompenses payantes en gagnant de l'EXP n'importe où dans Fortnite. Vous pouvez regagner jusqu'à 1 500 V-bucks en progressant dans le Passe, ainsi que quelques tenues stupéfiantes :Nyanja (déverrouillé instantanément !) : un fripon aux traits félins.Jade : les mythes de l'île n'ont aucun secret pour elle.Kendo : un rônin errant, rongé par l'impatience.Daigo : l'homme aux mille visages.Hope lame de l'ombre : son regard perce l'obscurité.Baymax héros de Disney : toujours prêt à être votre héros.Rose de nuit : une guerrière démoniaque contrainte par un serment ancestral.Les légendes disent vrai. Devenez un véritable titan ! La tenue Godzilla évolué sera disponible via les quêtes du Passe de combat en janvier, et vous pourrez les accomplir dans n'importe quelle expérience ! Le Passe de combat pourra être complété jusqu'au 21 février à 8h (CET).Le pass:Fortnite chapitre 1 OG:Mode permanent de retour le 6 décembre.Crew pack décembre:Godzilla:Contenu du pass chapitre 1 OG:Le pass de combat passe de 950 vbucks à 1000 vbucks, mais maintenant dedans il y a le passe lego et passe musique ce qui est une bonne affaire.En collabs il doit y avoir Demon Slayer.Pour le pass festival il doit y avoir le groupe NewJeans, mais NewJeans a annoncé aujourd'hui qu'ils quitteraient leur label de musique.Le groupe a déclaré qu'il continuerait à respecter ses obligations contractuelles, mais qu'il ne pourrait peut-être plus utiliser le nom NewJeans !On ne sait pas trop comment cela affecterait la collaboration avec le Fortnite Festival !Source: ShiinaBR