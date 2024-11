Il est rare d'aimer avoir tort, et c'est pourtant le cas avec ce remake de Silent Hill 2 développé par la Bloober Team pour laquelle je n'avais aucune confiance. "Comment un studio avec des jeux aussi moyens pouvait s'atteler au mythe Silent Hill 2 ?". Et pourtant, les miracles existent.

Après la quinzaine d'heures pour en voir le bout, le constat est sans appel, l'équipe a accouché d'un travail dantesque pour remettre Silent Hill 2 au goût du jour, en commençant par son gameplay.

En plaçant la caméra derrière le héros, on perd un peu en cadrage cinématographique ce qu'on gagne en immersion en étant toujours proche du personnage, ce qui va renforcer la claustrophobie de certaines scènes.

Le combat au corps-à-corps a également été refait pour vraiment impliquer le joueur, avec ses esquives à réaliser au bon moment. Et comment ne pas parler du sound design qui prend aux tripes ? Le plus impressionnant reste le level design, brodé de mains de maître et sachant donner du rythme à l'aventure.

Il y aurait tant à dire sur le boulot méticuleux de Bloober Team et leur amour pour la saga, mais il suffit de retenir qu'après bien des décennies, Silent Hill 2 est toujours un chef d'œuvre.