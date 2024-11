Bonjour,Je recherche un jeu vidéo solo sur PS5 similaire à Lake pour ma femme qui a beaucoup aimé ce jeu.Elle a aimé ce jeu car il y avait des tâches répétitives à faire (de la livraison de courier), les controles étaient simples, aucun moment de combat.Elle aime aussi:- Les Life is strange (elle est dessus en ce moment mais pas les Telltale car les univers ne lui plaisent pas)- What remains to Edith Finch (mais si possible un peu plus joyeux)- Detroit Become Human (et les autres de QC)- Florence, When the past was around, Behind the frame, bury me my loveDonc un genre de walking simulator avec des taches simples avec ou sans choixJ'ai déjà pensé à Alba, Stray gods, Coffee Talk, Goodbye Volcano High.Mais vous avez peut être des idées ?Un grand merci d'avance à tout le monde !