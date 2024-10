petite trouvaillealors qu'il est a 25€ sur eneba et 30€ store FRje vous ai trouvé un petit prix sympa pour cette upgrade si comme moi vous vous amusez bien sur ce BO6 et que vous voulez depensez quelques sous dessusrappel du contenu de cette upgrade =>ca se passe ici ==> https://www.gamivo.com/product/call-of-duty-black-ops-6-vault-edition-upgrade-xbox-xboxoneseries-au-standard ATTENTION noubliez pas de decocher toute les merdes gamivo (dans le panier il faut choisir basic plan et dans le choix du mode de paiement faut decocher en bas le "smart")il faut utiliser le code promoune fois la clé obtenu ,munissez vous d'un VPN australie et hop c'est goodrentrez la clé ici https://redeem.microsoft.com/