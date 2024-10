Salut à tous,J'espère que vous allez bienAujourd'hui je me permets de vous partager mon tout dernier test qui revient sur The Medium, un jeu créé en 2021 par la Bloober Team, les développeurs du récent remake de Silent Hill 2.Je sais que c'est pas un jeu qui a fait l'unanimité, mais en ce qui me concerne, c'est vraiment un titre que j'ai adoré, de par son histoire, son ambiance et son concept de réalités parallèles. J'ai donc voulu lui rendre hommage aujourd'hui, avant de traiter du dernier chef d'œuvre du studio polonais.Et vous l'avez-vous fait ? Qu'en avez-vous pensé ?Bon visionnage