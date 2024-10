Salut les gars !Pour ceux qui connaissent un peu mon travail sur les interface du futur depuis environ 1 mois on m'a enrolé dans un petite équipe de dev via Wigux qui à litéralement exploser toute les limites et les possibilités d'emu vr .Mais emu vr c'est quoi : Un frontend qui permet de centralisé toute votre ludothéque mais là ou ça va beaucoup plus loin qu'un frontend classique c'est que la chose ce présente sous la forme d'une chambre geek qu'on customise !Alors oui j'en vois déjà dans le fond de la salle :Ouais mais ton truc c'est gadget osef de la vr!Sauf que non ! l'ensemble est intrinséquement lié à retroarch et donc tout est jouable sur les tv ou autre écran mise à disposition et c'est jouable en mode bureau ou en vr !et donc depus 1 mois je développe de façon underground puisque le mod ( wigux) n'est pas vraiment officiel mais toléré! Emu vr est open source.J'ai donc du en mode autodidacte apprendre àmaitriser unity pour commencer à sortir des truc qui sorte du lot !voilà ma premiére prod : J'ai adapté Mon interface ZELDA ultima sur emu vr : résultat :tout les collectors visualisable /touchable...Mais pas que ! LES JEUX sont ouspotentiellement jouable...dans cette même piéce sur des tv via retroarch... Vous diriez... tu bluffe!?et pourtant ...Bref La collection virtuelle à son Paroxysme!