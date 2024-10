Héros déchus de vieux contes et légendes populaires : vous êtes au bord d'une bataille cruciale contre le Cauchemar qui envahit et corrompt votre monde.

Ravenswatch est un jeu d'action roguelike en vue de dessus qui combine des combats intenses en temps réel avec un gameplay profond et une grande valeur de rejouabilité. Le monde de Reverie est construit sur de vieux contes et légendes populaires. Des trois petits cochons à la mythologie nordique en passant par les Mille et Une Nuits, les contes les plus connus sont revisités dans un style dark fantasy et ajoutent leur attrait intemporel à l'atmosphère de Ravenswatch.



Un jeu d'action roguelike, jouable en solo ou jusqu'à quatre joueurs.

Redécouvrez des contes et légendes populaires célèbres avec une touche de dark fantasy

Une variété de héros charismatiques, chacun avec son style de combat distinctif !