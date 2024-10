Je suis en train d'y jouer en ce moment et franchement quel pied ! Le jeu est beau , fluide, le roster est conséquent et couvre absolument tout ce qui touche à DB (on a même le frère de Vegeta jouable !), je vois aussi pas mal de modes de jeux. On a aussi de la customisation de persos à l'aide de capsules comme dans les anciens Tenkaichi et Budokai et le mode histoire est cool pour le moment (pas encore terminé) Seul bémol pour moi, je trouve dommage de pas avoir les ziks de l'anime de DBZ pour coller à l'action mais pas grave car on peut utiliser spotify ou un didquz externe pour jouer nos propres musiques ! Je n'ai aps encore testé le online mais ce jeu est le digne héritier de la série Tenkaichi ! Je retourne en enfance tellement c'est bon ! Franchement je suis aux anges !