Hello,Encore un peu de Neo Geo cette fois-ci pour relever un défi du site cathodiquespirit.com.il y'a un topic qui propose de battre les meilleurs scoreur du site sur Ghost Pilots, du coup je m'y suis adonné.Je me classe 3ème du site avec le run suivant, en outre je donne comme d'hab quelque conseils à qui voudrait essayer (dur dur sur ce genre de jeux ou le moindre faux pas est égal à une vie perdue)Y'a tout dans la description si vous voulez leur rendre visite ou même essayer

Like

Who likes this ?

posted the 09/16/2024 at 05:32 PM by fdestroyer