Salut l'équipe ! Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une facette du jeu vidéo bien particulière... celle des jeux nuls que l'on a pu avoir un jour entre nos mains.Je pense que vous en avez déjà eu un dans votre console et qu'il est désormais gravé dans votre mémoireJe pars en quête de ces jeux dans une série de vidéo collection et nous allons voir si je vais en sortir indemne...Enjoie !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

posted the 09/13/2024 at 08:09 AM by ozymandia