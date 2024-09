Bonjour.Mon casque pc est assez vieux, un truc a 25 euro made in china sans marque mais qui fait aussi bien que certains casque de marque, il a duré 15 ans mais il commence a être bien abiméJ'ai acheté le logitech G335 avec une bonne promo a 15 euro.J'ai plusieurs problème avec le G335, déjà les bass vraiment fortes et les aigus faibles, j'ai eu mal a entendre mes amis sur discord ( avec plusieurs réglages c'est un peu passé)Je n'arrive pas a m entendre quand je parle, donc je gueule et j'ai super chaud avec le casque sur la tête.Si vous avez des casques pc, avec réglage son et on/off micro sur le casque ^^a câble, dans les max 50 europour grandes oreilles et avec un bon microOu on creve pas de chaud dans le casque et ou je peux m entendre parler ^^Merci de votre aide ^^