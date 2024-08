Hello



Aujourd'hui plus que jamais beaucoup ne jurent que par les versions physiques souvent par nostalgie, prix plus bas, revente etc.



On est beaucoup à trouver que le gamepass c'est pas top parce qu'on ne fait que jouer à des jeux en location (qui arrivent souvent tardivement pour les jeux tiers) mais imaginez si ce Gamepass avait existé sur consoles Sega, Nintendo ou Sony.



Au lieu de jouer à 3 jeux par ans, on aurait eu la chance de jouer à bien plus de jeux. Parce que je sais pas vous mais moi je passais mon temps à baver sur des jeux que je pouvais pas avoir... je devais faire des choix et je loupais des tonnes de jeux.



Alors oui, dans un sens on profitait à fond de nos quelques jeux car on avait que ça dans une année. Mais franchement, vous auriez pas aimé avoir un large choix ?



Même si j'adorais lire mes petites notices présentes dans mes boites, je pense que j'aurais pu sacrifier ça pour avoir accès à bien plus de jeux.



Pas vous ?