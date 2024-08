Voici une grosse interview de la part de la productriceen charge de l'anime:Dans cette interview, elle parlera de sa passion envers la licence , de comment s'est dérouler la production de l'anime, le fait quea laissé un libre totale sur l'adaptation en proposant quelque idée ect.(artiste de l'image c'est Timama_Timama)En ce qu'il concerne mon avis sur l'anime, je le trouve très bien, il représente totalement l'esprit de la licence même si les 2 premier épisode étaient moyen avec la CGI bizarre, ils se sont tellement amélioré au fur et à mesure la CGI de la seconde partie est magnifique. Ils ont rajouté plein de lore , des références à tout les jeux nier et drakengard! Et c'est ce qu'il fallait faire et pas une pâle copie du jeu et ça c'est remarquable!