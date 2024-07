et donc en plein été commencent des annonces et présentations sur internet:-Le prochain Inti Creates qui a un goût oldies de Legend of Mana avec du mecha: Divine Dynamo Flamefrit-Les développeurs de Chibirobo lancent un Kick starter d'un clone de leur Chibirobo , on comprends que Nintendo n'a pas laissé les droits, un peu dommage si rien n'est produit de leur côté car le trailer montre un reboot voir un second épisode sympathique.Donc ce nouveau Chibirobo s'appelle koROBO et sera un jeu d'action aventure. Sur PC uniquement pour l'instant. En voyant le trailer on se demande vraiment pourquoi Nintendo n'a pas produit le jeu pour sa Switch.- La Toei et Nestopi annonce un jeu d'aventure 2D:Re:VER PROJECT -TOKYO- for PC-enfin un remake de Snowbros 2 a été annoncé