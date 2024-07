d'une certaine manière cette entité de Sheisha est dédiée aux jeux vidéo et pour ma part c'est très intéressant car la maison mère Shūeisha Inc est unefondée en 1925 publiant principalement des. Elle possède notamment les magazines Weekly Shōnen Jump, magazine de prépublication de manga le plus populaire au monde avec ses séries telles que Black Clover,, mais également les magazines Monthly Shōnen Jump, Ultra Jump, Weekly Young Jump, Ribon et You.Donc en allant droit au but:mais donc possiblement un jour il se pourrait que Dragon Ball, One Piece, Naruto etc etc ne soient plus développé et édité par Bandai NamcoDonc là bien sur on peut se rassurer en se disant que leurs projets sont pour l'instant minimaliste et très ciblé mais demain?Les 2 business units de sheisha Games:Pour l'instant 4 projets ont été présentés dont certains qui laissent à penser qu'ils sont crées par des boîtes occidentales.Shueisha Games is planning new game projects in collaboration with major game companies.Pour l'instant 2 projets pas encore présentés.https://x.com/ShueishaGamesON'