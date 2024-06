Salut à tous,Comme beaucoup d'autres ici sûrement, j'ai fait mes premiers pas sur l'extension d'Elden Ring aujourd'hui !Dans ma vidéo je suis parvenu à battre le 1er boss, mais je peux déjà affirmer qu'on est sur une extension de folie ! Heureusement que je me suis remis sur le jeu 2 jours avant sinon ça aurait été la cata XDEt vous qu'en pensez-vous ?

posted the 06/21/2024 at 03:15 PM by oniclem