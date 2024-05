Le premier parc à thème "Dragon Ball" au monde va ouvrir ses portes en Arabie saoudite. Le parc d'attractions, créé en partenariat avec les créateurs de l'émission, Toei Animation, comprendra des manèges et des attractions répartis en sept zones thématiques basées sur l'emblématique franchise animée japonaise, sur un site de plus d'un demi-million de mètres carrés. Katsuhiro Takagi, président de Toei Animation, a déclaré dans un communiqué : "Notre collaboration avec Qiddiya marque une étape importante, offrant aux fans une occasion unique de vivre les aventures épiques de Dragon Ball dans le Royaume d'Arabie Saoudite. La révélation du seul parc à thème Dragon Ball au monde est un témoignage de l'héritage intemporel de la franchise Dragon Ball". Le parc recréera des moments et des personnages emblématiques de la série, depuis la série classique jusqu'au récent épisode "Dragon Ball Super". https://www.gmx.fr/voyage/11493786-premier-parc-thme-dragon-ball-va-arriver-arabie-sa.html#.1730840-welcomeback-list1-1

Who likes this ?

posted the 05/27/2024 at 10:24 AM by newtechnix