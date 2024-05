Salut tout le monde,



A une époque où tout est "masterclass", "banger", "dinguerie", la notion de chef d'oeuvre a totalement perdu de sa valeur. On peut le voir dans les tests des jeux vidéo où on a l'impression que n'importe quoi se retrouve avec des notes parfaites. A croire que les standards ne sont plus les mêmes.



J'en viens à vous parler de l'épisode 3 de la saison 4 de Succession qui est, selon moi, un chef d'oeuvre absolu, un épisode d'une puissance rare que l'on est pas près de revoir toutes les semaines. Vous savez, ce genre d'instants où l'on sait que l'on vient d'assister à un moment qui fera date dans l'univers de la série TV au sens large du terme. Limite, on se rend compte de la chance que l'on a d'avoir pu le vivre.



Que ce soit le propos, la performance hallucinante des acteurs où tout se joue aux détails près, la mise en scène, j'ai rarement été aussi impacté.



On peut ou non apprécier Succession, là n'est pas la question bien sûr mais je pense honnêtement que l'on ne peut pas rester insensible face à ça.