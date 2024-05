Multi machines

Passionné de requins, et de jeux se déroulant dans l'océan façon Ecco, je ne pouvais passer à côté de Maneater. J'ai eu un peu de mal à le trouver à l'époque sur Xbox, et finalement je n'ai pas pu y jouer de suite !! Et comme souvent, il est arrivé sur le Gamepass .... Après l'énorme déception de Gungrave, je voulais me faire un autre jeu pas trop prise de tête !! C'était l'occasion rêvée de se le faire.+ Principe simple, mais efficace. En gros il faut becter tout ce qui bouge, et trouver au passage différents items cachés afin de faire évoluer notre poisson et le rendre de plus en plus puissant.+ Pas mal de choses à faire. Alors ok rien de fou ni d'original, c'est assez proche de ce que l'on retrouve en quêtes annexes dans les jeux ouverts (genre trouver des plaques d'immatriculation, des panneaux, ...) mais ça fait le taff de façon générale.+ Les évolutions du requin plutôt sympas. Ca donne quelques variations dans la façon d'appréhender certains affrontements.+ Réalisation correcte pour un jeu de ce type. Clairement ce n'est pas ultra glorieux mais au moins rien de disgracieux. C'est agréable à l’œil la plupart du temps, la faune sous marine est plutôt bien animée, ...+ Bestiaire plutôt varié. On trouve un peu de tout. Outre les humains, on tombe sur différentes espèces sous marines plus ou moins agressives.+ Duréee de vie suffisante pour ce genre de jeux. Comptez 7/8h pour le finir normalement, et 2/3h de plus pour le finir à 100%.+ C'est fun, et c'est le principal sur ce type de jeu.- Caméra bancale. Ca part un peu dans tout les sens, on se retrouve souvent à remonter à la surface au lieu de rester dans l'eau du coup on voit très mal les adversaires, ...- Visée bancale elle aussi. Alors soyons honnêtes on s'y habitue quand même mais c'est dommage que la caméra soit merdique quand on bouge un peu trop vite, il en va de même pour le ciblage qui part complètement en cacahuète et nous fous souvent dans la merde contre les ennemis plus costauds.- Un peu de répétitivité sur la longue. Il y a beaucoup de remplissage et de temps perdu à bouffer un max de poissons pour faire évoluer notre bêbête, ou réaliser la même quête à différents endroits de la carte.- Jouabilité particulière. Si certaines commandes sont fonctionnelles d'autres sont plus chiantes genre le bouton pour replonger quand on a atteint la surface !! Ce n'est pas pratique dans les combats.- Ambiance sonore absente. On sent clairement qu'il y a un truc qui manque durant le jeu, et c'est vraiment dommage car Maneater aurait clairement gagné à avoir un petit peu plus de sons sous marins, ou de musique (coucou Ecco Defender of The Future). On a bien de temps en temps les échos de baleines, ... mais c'est trop peu.Il m'aura bien éclaté ce Maneater. Un peu laborieux au départ avec la caméra à l'ouest et les commandes space, mais une fois bien pris en main, ce jeu se laisse pratiquer avec un grand plaisir sans jamais vraiment nous prendre la tête. Alors oui il y a 2 ou 3 longueurs surtout si vous visez le 100%, mais ça reste un petit plaisir sur lequel je ne crache pasValidé pour ma part donc.