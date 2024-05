ça se passe sur le site de pixmania, la Rog Ally Z1 Extrême à 599euros et même 574 avec le coupon FRENCH25il est à noter que le site asus france fait aussi la ROG Ally Z1 Extrême à 599€ avec 3 mois de gamepass offerts (pour les nouveaux abonnés)Ah j'ai failli oublier, la livraison est gratuite

posted the 05/03/2024 at 09:22 PM by jaysennnin