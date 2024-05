*truc



C’est une dinguerie ! J’ai enchaîné les deux premières saisons puis je continu avec le manga ! Je sais que One Punch Man est de base un web comic fait par One et remaké par Yusuke Murata mais je ne pige pas un truc



J’ai téléchargé les tomes avant de me les acheter plus tard en physique et je compare avec les scans sur un site mais j’ai l’impression qu’il y a plusieurs versions de dessinées ! Par exemple le duel Petit Empereur contre Phénix c’est pas le même faut m’expliquer.