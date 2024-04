Vous en pensez quoi de ces deux jeux ? Bien ou pas ?



Vôtre préféré des deux ? Moi, Origins évidemment. Meilleur que le un à tous les niveaux.



Et ce qui est montré dans les deux, surtout à la fin d'Origins notamment, pensez-vous que Sagi et Milly sont les parents biologiques de Mélodia ?



Pour rappel, ils s'installent à Mira à la fin du 2, or, dans le 1, on apprend, toujours à Mira, par la bouche de son grand-père, le Duc Calbren, que les parents de Mélodia sont justement morts de la peste 10 ans avant les évènements du premier BK donc 10 ans après les évènements du second.



Et le bébé, à la fin, vous pensez que c'est qui ? Kalas, personnellement. Pour la simple et bonne raison qu'il est l'un des personnages majeurs du 1 et qu'il n'a qu'une aile naturelle. Il est plus important que Mélodia et comme dit, on voit qu'il ne possède qu'une seule aile.



Après, si on suppose que Sagi et Milly sont les parents de Mélodia, alors il se pourrait que ce soit elle en fait. J'avais vu ça sur le forum du jeu sur JvC à l'époque, pendant des débats sur le jeu, sur certains évènements pas explicitement dits, montrés mais plus ou moins fortement suggérés, et je pense que ça peut se tenir, même si je pense que c'est Kalas finalement, le bébé à la fin.



Et l'ange gardien de Sagi dans le 2 est-il le même que celui de Kalas ? À savoir Marno, l'un des 5 frères et sœurs qui constituent en réalité, tous les 5, Malpercio, le méchant du 1 pas si méchant que ça en fin de compte.





J'pense pas avoir oublié des points importants, mais je vous en prie, si c'est le cas, ne vous gênez pas pour en parler.



Bonne soirée à vous.



Uram.