Je suis de la génération d'enfant qui ont connu Harry Potter à sa sortie au cinéma en 2000, donc j'ai évidemment un gros biais nostalgique et "sentimental" par rapport à cet univers* !



----------------------------------------------------------------



+ Un monde MAGIQUE qui donne envie d'être exploré

Tout déborde de créativité dans l'univers de la magie, c'est génial et me ramène à pourquoi j'aimais cela quand j'étais enfant...



+ La vie à Poudlard en tant qu'élève

C'est grisant, de pouvoir être dans la peau d'un élève d'une école de magie.



+ L'immensité et complexité du château

On s'y perd, même après des heures de jeu.



+ La technique correcte sur PS5

Temps de chargement courts et panel COMPLET de mode graphique (30, 40, 60 et 120 fps / Reconnaissance des écrans 120 Hz et du VRR)



+ Le système de combat efficace et simple à prendre en main

J'y prends du plaisir sans me prendre la tête.



+ Beaucoup d'activités annexes

Originales dans la forme.



------------------------------------------------------



- Mais des activités trop basiques

Peu inspirées dans le fond. Les mécaniques ne sont pas assez recherchées et donc souvent trop simples ou redondantes.



- Le scénario pas au niveau

Après une heure, j'avais déjà perdu le fil de la trame en explorant dans le monde... et puis par la suite j'ai capté que c'était banal, très banal comme histoire.



- Les expressions faciales en deçà

Qui font décrocher de la narration, tellement c'est basique.



- Des problèmes de luminosité en HDR

Des dégradations lumineuses par exemple lors des transitions dans différents endroits (par exemple un brouillard qui apparaît lorsqu'on rentre dans une classe et qui dégrade la luminosité de celle-ci alors que vu de dehors c'est parfait).



- Devoir spammer "Revelio" pour tout découvrir

Par exemple avec d'autres sorts, ça pourrait être bien...



- Les cours et l'apprentissage en général trop vite expédiés

On s'attend à devoir faire des efforts, dans la peau d'un élève d'une école de magie. Et là tout est trop simple, tout va trop vite !



-----------------------------------------



Pour conclure, c'est un jeu correcte qui respecte bien l'univers d'Harry Potter mais qui se montre très basique, trop basique à tous les niveaux. C'est comme si tous les efforts avaient été faits pour retranscrire fidèlement cet univers MAIS que le reste était laissé de côté. A se demander si il y a du talent dans tout cela, finalement...





7 / 10, si tu aimes Harry Potter.



6 / 10, si tu t'en fous.