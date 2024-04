Rencontre des générations, et petit moment de plaisir quand je vois comme mon fils a grandi...Lui à qui j'ai appris à tenir correctement une manette, à se déplacer en 2D et 3D dans un jeu, à gérer simultanément une caméra.Aujourd'hui, il traine son vieux père en mode boomer sur Fortnite, en split screen, à l'ancienne.Verra t on le fameux Top 1?Stream en no mic : bon visionnage !