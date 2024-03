si vous avez deja un compte ,go creer un gmail bullshit ou autre ,je l'ai deja fais 2 fois sur 2 offres précédente du meme type chez eux a chaque fois ca marche,ces place ne sont pas nominatif vous pourrez y aller avec qui vous voulez ou meme reserver pour quelqu'un d'autre* 2 places de cinéma UGC offertes pour toute adhésion au Programme fidélité UGC entre le 27/03/2024 et le 09/04/2024 inclus.sur le compte UGC activé au Programme fidélité UGC, sous réserve que ce compte n’ait pas été actif au Programme fidélité UGC entre le 01/01/2024 et le 26/03/2024 inclus et qu’il n’ait pas déjà bénéficié de places offertes dans le cadre d’une adhésion précédente au Programme fidélité UGC. Un seul crédit de places par compte (correspondant à une adresse mail non jetable et adressable), par personne physique (un justificatif pourra être demandé). Les comptes alias ne seront pas pris en compte.** Bonus de bienvenue crédité à l’activation du Compte au Programme fidélitédoncet vous n'oublierez pas votre café gratuit avec vos 100 points